No aceptaba su cuerpo, hizo un click y hoy inspira a miles de mujeres con su programa BeFit

Catalina Guimarey hizo lo que muchos creen inalcanzable: trabajar de lo que es su pasión. Pero no solo eso, sino que además es una inspiración para la comunidad que la sigue través de su programa de revolucionario BeFitbyCata, que engloba entrenamiento, alimentación y motivación y tiene más de 103 mil followers.

La palabra fitness no tiene traducción al español. Significa algo así como “bienestar” o “estar en buena forma”. Algo así como un estilo de vida, nada a corto plazo. Hoy, a los 29 años, Cata asegura haberlo logrado, no simplemente desde lo estético sino un todo: cuerpo, mente y alma.

No fue un camino fácil. Al contrario, debió luchar contra trastornos alimenticios y la autoaceptación. “Siempre estuve disconforme con la imagen que me devolvía el espejo. Usaba ropa para tapar las partes del cuerpo que me molestaban, por eso vivía a dietas extremas. Las probé todas, pero nunca lograba los resultados a largo plazo. En definitiva, no era feliz” , le cuenta a Infobae.

Cata -que nació y se crió en Pilar- viene de una familia de deportistas, herramienta que le dio disciplina, constancia y bienestar. “Siempre hice deporte: tenis. natación y hockey. Tanto mi padres como abuelos me incentivaron a hacerlo como modo de vida. El colegio al que fui también colaboró en ese camino”, dice.

A los 17 años, antes de empezar estudiar la carrera en Licenciatura en Administración de Empresas en la UBA, decidió abandonar hockey. “Estuve buscando algo que me convenciera y lo pudiera suplantar, probé de todo. Conseguí un trabajo como recepcionista en el gimnasio Tuluka, que me hizo descubrir la modalidad crossfit por primera vez”, recuerda como el inicio de todo.

El cambio físico y emocional que vivió Catalina

De inmediato notó varios cambios y progresos, que no fueron simplemente estéticos. Una transformación 360°. “Conocí un mundo desconocido. Primero, como todos, pensé que no iba a lograrlo. Tenía miedo a fracasar. Me costó mucho agarrarle el ritmo a los entrenamientos, pero cada uno se pone su techo” , dice. Ese, asegura, es el mejor consejo para empezar.

Lo que siguió fue puro disfrute. “Durante 5 años competí en alto rendimiento en crossfit, y fue una de las experiencias que más crecimiento me trajo”, admite.

Fue así que decidió capacitarse como entrenadora. Desde su historia personal pudo dar vida a BeFitbyCata, un programa con contenido digital interdisciplinario. La programación incluye 5 días de entrenamiento y 2 de descanso. Si bien no hay ningún manual ni enciclopedia para seguir, sí hay ciertos lineamientos que hay que tener en cuenta. Y son los mismos de siempre: alimentación, actividad física , descanso y meditación. “Es un concepto que surge en respuesta a una problemática que nos afecta a todos en mayor o en menor medida: la calidad de vida que llevamos no siempre es la que nos gustaría.

Cata entendió que para lograr un equilibrio saludable no basta con la parte física y alimenticia, también hace es necesario conectarse con las emociones. De esta manera estudió coaching y así brindar un acompañamiento integral a su comunidad.

BeFit un boom de la pandemia

Como a medio planeta, la cuarentena la obligó a poner en pausa sus hábitos y reorganizarse. Si bien su mentoría BeFitbyCata comenzó a diseñarse en octubre de 2019, la pandemia hizo que readaptara sus métodos de entrenamiento. Más allá de la membresía que cada uno adapta a su comodidad, semanalmente Cata invita a toda su comunidad a ejercitarse en simultáneo a través de las redes, generando un intercambio de energía que traspasa la pantalla.

La repercusión no solo se trasladó en números -mensualmente sube la cantidad de alumnos- sino que Cata, además, recibe miles de mensajes a través de su cuenta personal en la que agradecen sus lecciones.

Entrenamiento post Covid-19

Hoy es una realidad, la mayoría de los pacientes recuperados manifiestan tener dificultades para volver a entrenar. “A mí me paso”, dice Cata, que transitó la enfermedad durante el 2020. “Para retomar es importante tener el alta médica y ver un cardiólogo”, destaca. Una vez autorizados hay que hacerlo de manera gradual y progresiva. “Es como cuando te lesionas una parte del cuerpo, es lo mismo, no esperes estar en el mismo punto que dejaste. La paciencia es una buena aliada”.

Tips de Cata para adoptar el entrenamiento como estilo de vida

-Es ahora. ACTIVÁ. No hay excusas para no probar.

-Busca la superación diaria. Trabajar en pequeños pasos todos los días para llegar a un objetivo me dio muchos resultados.-*No hay un inicio ni un final. Éste es un camino de ida donde cada día se puede estar un poco mejor.

-El cuerpo es un todo. Hay que hacer actividad física, alimentarse, descansar y meditar.

-Disfrutalo. Buscá festejar cada logro, por más chico que sea, porque en el disfrute está la clave.

-De adentro hacia afuera. Poner el foco en el cambio interno que luego repercute en el estético de manera natural.

-Rodeate de gente que te inspire y sumate a la comunidad @befitbycata.

