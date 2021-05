Se enamoró de Buenos Aires, le diagnosticaron leucemia, necesita USD 500 mil para su tratamiento y vende cripto arte para pagarlo

Lajos, recibió un trasplante de médula ósea aunque tuvo una recaída. En diciembre de 2020 fue rediagnosticado leucemia linfoblástica aguda.

Luis “Lajos” Arregui Henk (29) se siente argentino. Pero en realidad nació en Tokio, Japón, su madre es húngara, su padre porteño, y él... podría decirse que es cosmopolita.

Por el trabajo de su papá, personal diplomático, vivió como un nómada de país en país (Bulgaria, Bélgica, Hungría ), y por eso que habla cinco idiomas a la perfección, y asegura que tiene “una visión amplia del mundo”.

Más allá de todo ese recorrido plagado de experiencias, Lajos, como le dicen sus conocidos, eligió su lugar el mundo: la Argentina. “En 2010 decidí venir a estudiar ingeniería agrónoma en la Universidad Católica Argentina, me recibí y me terminé enamorando de este país”, admite.

¿Qué fue lo que te enamoró? “Tres cosas”, responde rápido sin pensarlo. “El mate, la Patagonia y la gente”. Las dos primeras afirmaciones se repiten entre los extranjeros, “la última” aclara “es 100% basada en mi experiencia personal, aquí conocí a las mejores personas que hicieron que no me quisiera alejar nunca más de este lugar”, le cuenta a Infobae, desde el sector de oncología del Hospital Italiano.

Junto a su hermano en Hungría

Hace casi un año que este joven divide su tiempo entre las largas sesiones de quimioterapia en hospital y una corta estadía en la casa de sus padres en Capital Federal. A fines de 2019, como un baldazo de agua fría -luego de varios meses de tener síntomas como anemia, fatiga, taquicardia- le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Es una de las enfermedades oncohematológicas más comunes y curables, aunque en su caso particular asusta por la velocidad en la que avanza.

Recibir este tipo de diagnóstico nunca es fácil. “Cuando los médicos me lo comunicaron pensé que me iba a morir. Después pude asimilar todo. Los especialistas me explicaron que hay un protocolo para tratarla, y es un cáncer que tiene altas probabilidades de cura... eso me dio esperanzas. Decidí entregarme a los médicos”, destaca.

Valiente, fuerte, y con ganas de luchar, lo que siguió no fue sencillo. Porque si bien pudo hacer las sesiones de quimioterapia y radiaciones, su organismo reaccionó a cada una de las intervenciones agresivas, dada la complejidad de su cuadro. “Lo que te ‘cura’ a la vez te hace sentir muy mal. Se te cae el pelo, estás pálido, débil… El dolor que te produce te lo pueden mitigar con medicación pero las molestias como llagas en la boca, los vómitos, la diarrea, no”, relata.

Antes de enfermarse en 2019 cuando desarrollaba su emprendimiento creativo con macetas de hormigón

Lajos tuvo que dejar de trabajar -tenía un emprendimiento de macetas de hormigón en 3D- e incluso resignar su contrato de alquiler: “No tenía sentido tener un espacio si mi nueva casa era el sector oncológico del Hospital Italiano”.

Hasta que llegó el esperado trasplante. La madre de Lajos demostró compatibilidad con su hijo y le donó la médula ósea. Le realizaron la intervención en abril 2020, en plena pandemia. “Al mes mi organismo empezó a responder de manera positiva y de a poco viví la recuperación”, agrega.

Como cualquier paciente inmunodeprimido debió extremar los cuidados por el Covid-19. “Me la pasé encerrado en mi cuarto sin contacto con el aire libre ni con gente. Eso fue lo más difícil. Solo salía de mi casa para ir al hospital. Pero pensé: ‘O me quedo tirado, o me pongo hacer algo productivo’”. Optó por la última, fue ahí que descubrió el mundo de la programación y diseño digital.

Ya había recuperado su pelo, su peso, y se sentía mejor hasta que en octubre volvieron los síntomas de la enfermedad. El 26 de diciembre de 2020 lo tuvieron que internar nuevamente por una recaída. “Sabía que era una posibilidad, aunque los médicos estaban impresionados con la velocidad que había vuelto. En este caso, no soy médico, pero creo que la parte anímica me jugó en contra...”.

La campaña de cripto arte para pagar su tratamiento

Hoy necesita con urgencia otro trasplante. “Puede aparecer rápido o no, es cuestión de suerte”. La otra alternativa -como explica en el video que hizo para las redes- es realizarse un tratamiento novedoso y prometedor conocido como CAR-T cells, las células inmunitarias llamadas células T (un tipo de glóbulos blancos) luchan contra el cáncer al alterarlas en el laboratorio. Esto aún no se realiza en la Argentina, sólo en los Estados Unidos y algunos países de Europa y tiene un valor de 500.000 dólares.

Para juntar ese dinero va a vender su cripto arte. “Durante este tiempo enfermo acumulé mucho conocimiento, ahora lo voy a aplicar para poder pagar mi tratamiento”, dice ilusionado.

¿Por qué Cripto arte?

“Siempre quise hacer algo creativo, y esta es mi oportunidad. Mis diseños están inspirados en la libertad y la mortalidad, una manera de expresar como me siento”, responde.

Las obras reciben una firma única en el blockchain -la misma tecnología que utilizan las criptomonedas como Bitcoin, que confirma que es original y limitada en cantidad, al igual que las obras de arte originales. Después se vende o subasta por criptomonedas y luego se transfiere al comprador.

Non Fungible Tokens o NFT son identificadores electrónicos que confirman que un objeto de colección digital es auténtico y cuyos detalles de propiedad están registrados en un libro de contabilidad digital conocido como blockchain, Archivos digitales virales como vídeos, GIFs o ilustraciones ahora pueden ser comercializados y se les puede adjudicar un propietario único, razón por la cual son tan caros.

Las creaciones de Lajos ya están en su página de Instagram (@mrfarkasofficial), una pieza tiene una valor de 1 Ethereum algo así como 2.000 dólares, y un video se vende por 5 ethereum.

Qué es leucemia linfoblástica aguda

La leucemia es una de las enfermedades oncohematológicas más comunes, con un estimado de 350.000 diagnósticos cada año en el mundo. Dependiendo de la rapidez con que progresen, las leucemias se clasifican en agudas (leucemia linfoblástica aguda -LLA- y leucemia mieloide aguda –LMA-), tal es el caso de Lajos, o crónicas (leucemia linfática crónica -LLC- y leucemia mieloide crónica –LMC-).

Un 50% se presenta en niños menores de 15 años y el resto ocurre en adultos, con una mediana edad de 50 años. Si bien el curso de la enfermedad en la población infantil es bastante favorable, no sucede lo mismo con los adultos: aproximadamente entre el 20% y el 40% responden adecuadamente al tratamiento, otro 20% son refractarios o recurrentes y entre 4 y 5 de cada 10 sufren una recaída en unos meses o años, con pronóstico poco favorable.

En muchos casos -como fue el de Lajos- el trasplante de médula ósea es la única opción terapéutica para el tratamiento de enfermedades como las leucemias agudas, los linfomas, los síndromes mielodisplásicos, la mielofibrosis, las aplasias o fallos medulares e inmunodeficiencias congénitas, entre otras.

El trasplante de médula es un tratamiento en el que se reemplazan las células enfermas de la médula ósea por células madre provenientes de la médula de un donante sano compatible que es lo que se denomina trasplante alogénico; o proveniente de una extracción previa almacenada del mismo paciente o trasplante autólogo. La médica hematóloga Sofía Burgos (MN 147.448) resaltó que “es uno de los pocos tejidos que se puede donar en vida. Además no es doloroso, ni invasivo ni tiene efectos negativos a largo plazo”.

Sin embargo, sólo el 25% de los pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar, mientras que el resto debe recurrir a un donante no emparentado.

Lajos en el hospital espera poder recaudar dinero para el tratamiento en los Estados Unidos

Cómo colaborar

Lajos necesita con urgencia encontrar un donante compatible o el tratamiento con células T que solo se realiza en los Estados Unidos, y algunos países de Europa.

Lo cierto es que hoy está a la espera. Para colaborar se puede hacer comprando las obras y si no donando dinero a la cuenta de Mercado Pago seda.aleado.codos.mp

En el caso que el donante compatible aparezca. Lajos dará lo recaudado a algún paciente que lo precise con inmediatez.

