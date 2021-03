Un fuerte temporal azotó a Catamarca y provocó las inundaciones más graves en la última década

Una de las tantas imágenes del temporal que circularon en las redes sociales

Un impresionante temporal azotó este lunes la provincia de Catamarca y causó graves inundaciones que provocaron daños materiales en las calles, algunas viviendas y en uno de los hospitales más grandes de la zona, aunque por el momento no se registraron muertos ni heridos.

Según información brindada por el laboratorio climatológico de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), en la capital cayeron cerca de 90 milímetros de agua en una hora, aunque algunos organismos sostienen que esta cifra fue incluso mayor.

El último registro de un fenómeno así de importante fue el 15 de febrero de 2017, cuando precipitó 45 milímetros por hora, llegando a un total de 70 milímetros. La tormenta registrada este martes tuvo matices extraordinarios: según los especialistas de la UNCA, superó todos los registros de los últimos 10 años.

Pasadas las 18:00, el Servicio Meteorólogico Nacional y la Dirección Provincial de Defensa Civil, anunciaron una nueva alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas para la madrugada del martes, que afectarían parcialmente los departamentos de Capital y Paclín.

En diálogo con Infobae, el jefe de Defensa Civil Catamarca, Martín Castelli, detalló que por el momento no se registraron “ni lesionados ni fallecidos” y que “el mayor daño que se produjo ha sido en las viviendas”, ya que “serían unas 242 casas afectadas”.

Sobre este punto, agregó que en el departamento de Tinogasta “se tuvo que evacuar a unas 10 familias”, mientras que en la capital también “fueron aisladas algunas personas, aunque preventivamente, por unas horas, y luego pudieron regresar a sus hogares”. Otras localidades afectadas serían las de El Rodeo en Ambato, en Fray Mamerto Esquiú, La Merced y Valle Viejo.

Además, Castelli aseguró que actualmente “la situación está controlada”, pero remarcó que “fue una de las lluvias más importantes de los últimos años, porque cayeron unos 110 milímetros de agua en apenas una hora”.

Compilado de imágenes de la inundación en Catamarca





Luego del temporal, el gobernador Raúl Jalil visitó el Hospital Interzonal San Juan Bautista, uno de los lugares más perjudicados, ya que varios sectores del edificio quedaron bajo el agua como consecuencia de las precipitaciones.

Acompañado por sus ministros de Salud, Claudia Palladino, y de Infraestructura, Eduardo Nierderle, el mandatario provincial destacó que su administración ya puso “a disposición todos los instrumentos e insumos necesarios para dejar en condiciones óptimas” el lugar.

“Situaciones como estas nos dejan en claro la necesidad de un nuevo hospital en Catamarca. Hace unos meses adquirimos terrenos en el sur de la ciudad, y pronto comenzaremos a construirlo para poder brindar mejores respuestas a los catamarqueños”, anunció Jalil.

El gobernador Jalil recorrió el hospital interzonal luego de las inundaciones (Twitter: @RaulJalil_ok)

Además, el gobernador aseguró que todos los pacientes que están internados en las diferentes áreas de este nosocomio, incluidas las más críticas, continuaban siendo asistidos, a pesar de las complicaciones generadas por la lluvia.

Al respecto de la situación en el hospital, Castelli detalló a Infobae: “El lugar fue completamente desagotado y los pacientes que estaban en terapia intensiva fueron llevados a otros lugares más seguros. Acá no se realiza la vacunación contra el coronavirus, eso se hace en el predio ferial, al otro extremo de la ciudad, y allí no hubo ningún daño. De todas formas, preventivamente le pedimos al Ministerio de Salud que se suspendiera el operativo por hoy para que no transite casi ninguna persona”, remarcó.

Por su parte, la municipalidad de la ciudad capital incorporó en su página web oficial un formulario diseñado especialmente para esta ocasión, a través del cual los vecinos pueden solicitar diferentes tipos de ayudas, en caso de necesitarla.

“Te pedimos que completes los datos si realmente necesitás asistencia. Por favor no olvides referenciar en el mapa tu ubicación. Acción Social se contactará con vos”, explicaron las autoridades.

