Una mujer murió al quedar atrapada en medio de la crecida de un arroyo en San Luis

Una mujer de 60 años murió este domingo al quedar atrapada en medio de la crecida del arroyo Benítez, ubicado en la localidad de Cortaderas, en el departamento de Chacabuco, provincia de San Luis, junto a otras 8 personas que pudieron ser rescatadas a tiempo.

De acuerdo con lo que precisaron los medios locales, todo comenzó en horas de la tarde, cuando la víctima fatal y el resto de la gente que estaba en el lugar, en su mayoría turistas, estaban disfrutando del día en una zona que se denomina “Baños Romanos” y fueron sorprendidos por un repentino aumento de la corriente de agua.

Tras tomar conocimiento del hecho, se trasladaron hasta allí brigadistas y Bomberos de la Policía de San Luis, que trabajaron con la ayuda de los bomberos voluntarios de las localidades de Carpintería, Cortaderas, Los Molles, Merlo, Naschel, Tilisarao.

También intervinieron algunas unidades del Servicio de Emergencias Médicas Provincial (SEMPRO) y baquianos de los alrededores, gracias a los cuales se pudo encontrar con vida a ocho de las personas que fueron arrastradas por la corriente y, posteriormente, el cuerpo de la mujer que falleció.

En diálogo con el canal TN, Gonzálo Pérez, jefe de los Bomberos de Tilisarao, explicó que “en tan solo 4 minutos y 30 segundos se dio por crecido el arroyo Benítez, que está ubicado en la localidad de Cortaderas, en la costa de los Comechingones”.

“Lo que nos han podido contar las personas que logramos rescatar es que era una jornada normal en la que los turistas y vecinos de la zona estaban disfrutando en el agua cuando, de golpe, empezaron a escuchar una especie de explosiones y empezó a bajar basura por el arroyo” , relató.

La víctima era médica veterinaria

Al respecto, Pérez confirmó que en total fueron nueve los sujetos “que se extraviaron” como consecuencia del repentino aumento en el caudal del Benítez y explicó que “en un primer momento se logró encontrar a cinco de ellos y, después, a otros tres”.

“Se continuó con la búsqueda, contando con el apoyo de toda la unidad regional 3 de San Luis, y se pudo hallar el cuerpo de una señora de unos 60 años, aproximadamente, oriunda de la localidad de Carpintería , muy cerquita de Cortaderas, que era médica veterinaria”, agregó.

El bombero precisó que este “es un arroyo muy tranquilo donde se suelen reunir familias de todo el país cuando vienen de vacaciones y la gente se lo toma con mucha tranquilidad” porque incluso “el agua en algunos lugares te llega a los talones”.

“Lamentablemente, en la localidades más altas, en lo que sería la parte cordobesa, se suscitaron tormentas que terminaron provocando que se generara esta importante crecida que se llevó la vida de una habitante de nuestra provincia”, señaló.

Por otra parte, Pérez aseguró que ante este tipo de precipitaciones la región se suele “poner en alerta y los distintos predios habilitados para el turismo no permiten el ingreso, pero en esta ocasión no se dio eso porque se desconocía lo que podía llegar a pasar”.

En este sentido, precisó que “cerca del mediodía en la Villa de Merlo” se registraron algunas lluvias aisladas, pero aclaró que hasta ese momento no eran tan importantes como para “poner en alerta a la ciudadanía y pedir la evacuación”.

Por último, destacó que las ocho personas que fueron rescatadas estaban prácticamente ilesas, con excepción de algunas de ellas que “tenían heridas muy leves y que por precaución el sistema de ambulancia se ocupó de atenderlos en el puesto de operaciones”.

“Siempre les recomendamos a los turistas que sean precavidos, que vayan a zonas habilitadas, que no tomen ascensos a las sierras de los Comechingones si no son con guías porque, si bien son áreas naturales, siempre en los lugares habilitados siempre hay senderos para la evacuación y que no pase lo que ha sucedido ahora”, cerró.

