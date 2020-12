“Ya pusimos el cuerpo, ahora que los diputados se pongan las pilas”: en el Congreso, el lado verde se prepara para una fiesta

Las chicas de Mala Junta, del lado verde, con las siluetas de Cristina Fernández de Kirchner y Eva Perón sobre avenida Callao (Maximiliano Luna)

Humo de choripán, música feminista, rayuelas pintadas sobre el asfalto de Callao con tizas de colores, la frase “Será ley” por todos lados, siluetas de Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner “aborteras”. Frases pintadas en carteles y pasacalles: “Aborto legal es Justicia social”, “Somos las sobrevivientes del Estado ausente”. Rostros con glitter y brillantina, tatuajes momentáneos y, por supuesto, los pañuelos del color insignia. El “lado verde” prepara lo que se espera que sea una fiesta desde la tarde de hoy y hasta que se vote el proyecto de interrupción legal del embarazo, previsto para la madrugada del viernes.

A lo largo de las avenidas Callao (desde Corrientes) y Rivadavia (hasta la unión con Avenida de Mayo) se prepara esta mañana de jueves la vigilia a la espera del debate y la votación a favor del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, prevista en una sesión especial que podría durar hasta el amanecer de mañana. Con la presencia de 105 diputados presencial y 45 en vía remota, el debate comenzó a las 11.10 con el izamiento de la bandera nacional en el recinto y el Himno Nacional, repetido por las pantallas y los parlantes dispuestos cada 100 metros a lo largo de ambas avenidas.

Allí afuera, la marea verde iba creciendo tímidamente, ya que esperan una convocatoria masiva a partir de las 18, cuando la mayoría de las personas salga de sus trabajos. “Hoy será otra jornada histórica con la fuerza de la marea verde y la decisión política del Gobierno. Los números dicen que habría sanción. El dictamen nos preocupa como feministas, para que el acceso al derecho no sea obstaculizado por los objetores de conciencia. Habrá otra batalla en la reglamentación pero confiamos en las redes feministas de todo el país. Esperamos una fiesta, con los cuidados de la pandemia nos parecía importante estar en la calle. Llegamos sin que nadie nos regale nada”, comentó un grupo de chicas de la agrupación Mala Junta.

Los puestos de las diversas organizaciones políticas y feministas están ordenados por afinidad ideológica. Entre Lavalle y Corrientes están agrupaciones “independiente”, como Ni Una Menos; de Corrientes a Rivadavia las peronistas del Frente de Todos (Mala Junta, La Cámpora, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita, Barrios de Pie, entre otras) y las gremiales; y sobre Rivadavia, las de izquierda.

Se espera una sesión maratónica para lograr la media sanción (Maximiliano Luna)

“Es un día histórico y esperamos que haya una movilización masiva. Que salga a la calle la marea verde y que eso imponga el voto positivo y poder conquistar este derecho de una vez por todas después de la negativa de 2018. Estamos contentas y expectantes”, comentó Mercedes de Mendieta, de la agrupación feminista Isadora, perteneciente a la Izquierda socialista, del Frente de Izquierda.

Todas las agrupaciones piden a quienes vengan a ser parte de la vigilia que tengan los cuidadnos necesarios para evitar la expansión y el contagio del Covid-19. Para eso remarcaron que cada persona se acerque a la zona con su botella de agua personal y barbijo, que eviten el contacto con otras personas, mantengan la distancia social y lleven consigo alcohol en gel.

Como se espera una jornada de altas temperaturas, la empresa estatal Aysa dispuso seis puestos de provisión de agua y un camión cisterna. La mayoría de los puestos cuenta con 15.000 vasos con agua y alrededor de 30 mil sachets de 1 litro para repartir.

Apenas arrancó la sesión, la diputada rosarina María Lucila Lehmann, de Juntos por el Cambio, pidió la suspensión de la sesión para después del 6 de enero “por la fecha particular para los católicos, una ofensa en el contexto de Navidad”. La moción fue rechazada inmediatamente por el voto del resto de los legisladores y las chicas que seguían el debate por las pantallas estallaron con el cantito típico de estos tiempos: “Aborto legal en el hospital”.

Aunque tímidamente, la vigilia fuera del Congreso comenzó temprano

Del lado verde hay programada una fiesta. A las 18.30 se prevé un “fulbito de mujeres” sobre Avenida Callao y más tarde, y durante casi toda la noche, una sesión de Dj’s en continuado y el show de la banda Sudor Marika, que se hizo conocida por la canción “Macri ya fue”, de la campaña electoral de Matías Lammens para gobernar la Ciudad de Buenos Aires. A las 22 habrá una conferencia de prensa de Actrices Argentinas en el escenario. Previamente, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hará su conferencia también en el escenario a las 21hs

Los primeros aplausos en la calle de la jornada se los llevó Cecilia Moreau, al dar inicio al debate. La diputada del Frente de Todos explicó que el tratamiento sirve para “entender que se trata de un problema de salud pública y una de las tareas centrales del Estado es garantizar ese derecho”.

"Se trata de un problema de salud pública y una de las tareas centrales del Estado es garantizar ese derecho”, dijo Cecilia Moreau al inicio del debate (Maximiliano Luna)

“Estamos positivas en que va a salir. Sería un golpe político para Alberto y para el Gobierno que no salga. Es una ley importante, después del revés de 2018. Queremos que salga la ley aunque sea con las modificaciones de último momento, que no nos convencen. Pero si no hay aborto legal no hay justicia social. Los diputados peronistas tienen que pensar en las pibas que mueren por los abortos ilegales sin posibilidades de acceder a un aborto seguro. Las que mueren siempre son las pobres. Esperamos que los números estén y tenemos confianza en eso”, comentó Flavia Lenhart, detrás de su barbijo verde con la leyenda “Será ley”, desde el gazebo de ATE Capital.

“Será una gran fiesta pero también queremos señalar el límite del dictamen de la objeción de conciencia. Queremos que se vote. Estamos del lado de los derechos conquistados. El Covid hará que vengan menos gente pero no queremos que dejen de venir, es un día histórico”, agregó de Mendieta.

