Inacción de la Gendarmería en Neuquén: cinco mapuches con palos cortan una ruta clave y ponen en riesgo el abastecimiento de combustible y alimentos

El grupo de mapuches corta la ruta 22 a la altura de Zapala

La Ruta Nacional 22 es una de las trazas más importantes que atraviesa a la provincia de Neuquén. Una de sus cabeceras está ubicada en la ciudad de Zapala, en donde el camino se vuelve indispensable para la vida cotidiana de miles de trabajadores que cruzan a diario hacia Río Negro. Desde hace cuatro días tiene el tránsito interrumpido por una protesta del Polo Obrero (PO) y esta mañana la situación se agravó cuando un grupo de cinco mapuches armados con palos inició otro reclamo a pocos kilómetros.

En las redes sociales comenzaron a circular diversas imágenes en donde se exhibió la inacción de la Gendarmería para un conflicto que se inició el lunes a las 7 de la mañana y encontró su punto de ebullición en las últimas horas, cuando la comunidad Gelay Co llegó hasta el paraje Santo Domingo, en el sector identificado como El Atravesado, para iniciar un corte de ruta paralelo al del PO.

Fueron los referentes del Polo Obrero Zapala, liderados por Lautaro Palma Parodi, quienes dieron a conocer la información, ya que su protesta está ubicada a 25 kilómetros de esa zona. Allí, un grupo de mapuches con actitudes violentas llegó con el objetivo de impedir que el tránsito continuara su curso habitual. El reclamo parece inflexible: otorgamiento de tierras, trabajo genuino, aumento de ayudas sociales y acceso a viviendas.

Los manifestantes quemaron neumáticos e impidieron el tránsito habitual de los vehículos

La inacción de los efectivos de Gendarmería ocasionó que la traza quedara sin caminos alternativos. Los militantes del PO mantienen el corte a la altura del Cristo en el ingreso a Zapala. El camino opcional es por Mundano, a la salida de Zapala, el cual está sumamente deteriorado por el paso constante de vehículos que debió suspenderse por el reclamo mapuche.

Por la tarde, los medios locales reflejaron que la situación distaba de encontrar una solución, más aún cuando la protesta de Gelay Co acrecentó las complicaciones. Un grupo de camioneros, en señal de repudio, intentó llevar adelante una protesta ante la imposibilidad de transitar liberemente. Esta medida, ocasionada por el PO y el grupo mapuche, implicó que la ciudad comenzara a sentir el desabastacimiento de alimentos, combustible y otros recursos imprescindibles.

“Los contratos (municipales de trabajo) se caen el 31 de diciembre. Según este esquema lo último que cobrarían serían 3000 pesos en enero. No hay respuesta al pedido de aumento. No hay respuesta al pedido de bono navideño. No hay respuesta al pedido de continuidad de los contratos. No hay respuesta a los compañeros que quedaron afuera de las cuadrillas. No hay respuesta por la tierra, que es una situación extendida por todo el país y es de suma gravedad porque implica desalojos. Implica dificultades para conseguir terreno, vivienda propia. Los alquileres aumentan. Imagínense que con 6000 pesos que perciben los compañeros no podés solventar un alquiler que están por sobre los 8000”, indicó Parodi en diálogo con La Izquierda Diario.

Decenas de camiones permanecen detenidos por el corte en la ruta 22

Fabian Antigual, referente del PO, señaló que en primera instancia cruzaron un camión sobre la cinta asfáltica y después colocaron conos para impedir el paso de cualquier automóvil.

“La crisis cada vez golpea más fuerte a los compañeros y compañeras, la inflación se ha comido lo que hemos conquistado. Los compañeros y compañeras que contraprestan en las cuadrillas tienen contrato solo hasta el mes de diciembre, no hay respuesta de aumento cuando los montos se han mantenido durante todo el año en 6 mil pesos. Hace un año conquistamos terrenos que al día de hoy no han sido entregados. Hay muchos compañeros que no tienen asistencia alguna, y se han sumado a la lucha por el trabajo genuino, son miles los desocupados en nuestra ciudad que están en situación crítica. El gobierno de la espalda a las necesidades de los trabajadores, criminalizan la protesta, utilizando la pandemia como excusa, cuántos toda la actividad está liberada. Hacemos un llamado a todos los desocupados de Zapala a esta lucha por trabajo genuino, por la tierra y la vivienda”, manifestaron desde el PO Zapala en su cuenta de Facebook.

Aquel primer posteo ocurrió el 30 de noviembre. Allí detallaron que el gobierno provincial no brindó respuestas ante lo requerido y un día más tarde agregaron: “Sigue firme el piquete. El gobierno aún no ha intentado resolver este conflicto”. La inacción de las fuerzas de Seguridad no hizo más que complicar la situación de camiones de empresas petroleras que circulan por la zona.

El Polo Obrero inició la protesta el lunes por la mañana

Esta mañana, en la misma red social, el PO anunció que la comunidad mapuche se sumaba a sus reclamos: “En la asamblea del día de ayer decidimos sumar fuerzas con la comunidad Gelay Co de Santo Domingo. La medida se resuelve de común acuerdo a partir de demandas comunes largamente postergadas. La necesidad del trabajo genuino, de ayudas para las familias que lo necesiten, de soluciones para tierra y vivienda son urgentes y tienen que ser resueltas el gobierno provincial de manera inmediata. Por eso, a partir de las 7 de la mañana nos encontramos interrumpiendo el tránsito sobre la ruta 22 en dos puntos. En el ingreso a Zapala y en El Atravesado. Reiteramos el llamado a todas las organizaciones y compañeros a sumarse a la lucha que se está enfrentando de manera decida el ajuste criminal del gobierno provincial y del gobierno nacional”. El texto estuvo firmado por el Lof Gelay Co.

“Hay desabastecimiento de combustible y de otras mercaderías como frescos, frutas, verduras” , contó en diálogo con RTN Radio, la secretaria de Gobierno de Zapala, María Belén Aragon. Y señaló: “Lamentablemente Zapala y el interior de la provincia están siendo rehenes de este grupo chico, porque no dejan de ser 15 o 20 personas que están apostadas desde el lunes en la ruta 22, impidiendo el tránsito de camiones”. El martes, Aragón mantuvo una reunión con Antigual; el encuentro no llegó a ninguna solución.

El lunes, la jueza federal Silvina Domínguez emitió una orden para desalojar la ruta. La misma aún no ha sido efectiva.

