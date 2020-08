Una beba de 8 meses necesita una cirugía de cráneo y su familia pide ayuda para juntar $ 150 mil para gastos que la obra social no cubre

Roma tiene 8 meses y padece una padece una malformación congénita llamada craneosinostosis. El próximo jueves 20 de agosto se someterá a una cirugía. Su familia pide ayuda para afrontar los costos que la obra social no cubre (Fotos/ Gentileza de la mamá de Roma)

El 9 de diciembre de 2019 Agostina González volvió a convertirse en mamá. Cinco años después del nacimiento de su primera hija, la mujer de 27 años -que se desempeña como personal civil de la Armada Argentina- recibió a Roma en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Tras el alta médica y el regreso a su hogar en Punta Alta, Agostina comenzó a notar que la forma de la cabeza de su bebé tenía una asimetría . Ahí, cuenta en charla con Infobae, empezó su derrotero por consultorios de pediatras y neurólogos. “Todos me decían lo mismo: que no me preocupara, que como Roma había nacido a las 40 semanas era algo postural y que ya se le iba a ir”, explica.

No conforme con lo que le decían, la mujer siguió insistiendo. “ Sentía que había algo que no estaba bien y ellos solo me generaban más dudas ”, apunta. En marzo, Roma cumplió tres meses y, unos días después, el presidente Alberto Fernández decretó el confinamiento. Aunque las visitas médicas eran más complejas por la pandemia, tanto Agostina como el padre de la niña (personal civil de Policía), continuaron con las consultas, tanto en Punta Alta como en Bahía Blanca.

Agostina González y su hija Roma.

A medida que los meses pasaban y su hija crecía, Agostina empezó a darse cuenta de que, cada vez que estaba sentada, Roma buscaba donde apoyar la cabeza . “Algo estaba mal. Siempre necesitaba un soporte”, indica su mamá.

En junio, cuando Roma cumplió 6 meses, le hicieron una tomografía 3D multislice. “En las imágenes se ve que la parte derecha del cráneo está más arriba que la izquierda. En ese momento, los médicos me dijeron que podía tratarse de una plagiocefalia posicional (N. de la R.: una deformidad de la cabeza del bebé producida por una postura determinada que actúa modificando la forma de la cabeza del niño) y que recién podían tratarla cuando tuviera 10 meses”, explica Agostina.

No sabe si fue su instinto materno, la poca convicción con la que le hablaron los doctores o ambas cosas , pero la mujer se puso a buscar en Internet y llegó a un grupo de Facebook de Plagiocefalia, donde la pusieron en contacto con Juan Donari, un reconocido Neurólogo de Bahía Blanca.

A medida que los meses pasaban y Roma crecía, Agostina empezó a darse cuenta de que la forma de la cabeza era asimétrica. "La parte derecha del cráneo está más arriba que la izquierda", agrega.

Cuando se puso en contacto con Denari, el panorama cambió completamente. Según la mamá de la nena, el neurólogo miró las tomografías y le dijo que Roma tenía craneosinostosis . Se trata de un defecto congénito en el cual una o más suturas de la cabeza del bebé se cierran antes de lo normal. “ Aunque era grave sentí cierto alivio. Por primera vez alguien daba en la tecla ”, cuenta Agostina a cerca de la noticia que recibió el martes 4 de agosto.

Tras la confirmación del diagnóstico, explica, llegó el turno para la cirugía. Será el próximo jueves 20 de agosto. Agustina nunca se imaginó que iba a ser tan rápido y, luego de hacer los trámites para la operación, entendió que necesitaba juntar dinero para afrontar los gastos que la Obra Social no le cubre . Por eso, explica a este medio, armó el grupo de Facebook “JuntosxRoma” y empezó a pedir ayuda. Primero a sus amigos y familiares, pero ahora apuesta a la solidad de la gente.

Luego de hacer los trámites para la operación, la familia de Roma entendió que necesitaba juntar dinero para afrontar los gastos que la Obra Social no le cubre. Por eso crearon el Grupo de Facebook JuntosxRoma, para difundir el caso y pedir ayuda.

“ Necesitamos juntar cerca de 150 mil pesos . Hay que pagarles a los instrumentadores y anestesistas, un gel para prevenir infecciones. Además, para el post operatorio, ya nos avisaron que Roma va a necesitar un casco médico especial que deberá utilizar por lo menos durante cuatro meses”, explica Agostina a Infobae.

“No esperábamos que fuera todo tan rápido pero el neurólogo dice que cuanto menos tiempo pase, mejor”, cuenta. La intervención será -cosas de la vida- en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca, el mismo donde nació Roma hace 8 meses. Sin dudas, un volver a nacer.

*Para colaborar con la familia de Roma se pueden hacer depósitos de dinero en la Cuenta Bancaria cuyo CBU es 0140414603620151159652. Para más información, la página de Facebook JuntosxRoma.

