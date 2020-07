Baby Etchecopar denunció a Victoria Donda: “Alienta la persecución y el odio a las personas que tienen opiniones políticas diferentes”

Baby Etchecopar en la radio (Foto: @Rivadavia630)

Ángel Etchecopar presentó una denuncia judicial contra Victoria Donda, quien en una entrevista llamó a “construir una sociedad donde sea repudiado y no tenga audiencia, porque el problema es que la gente lo sigue escuchando”.

“¿Cómo hacemos para que el oyente que escucha eso le parezca terrible y cambien de dial? Los empresarios que tienen radios podrán ser todo lo que quieran, pero no van a querer perder plata. Cuando logremos tener una sociedad donde lo que diga Baby sea repudiado masivamente, no van a estar más, no van a existir más los Baby Etchecopar ”, disparó la titular del INADI en un ciclo de entrevistas de Perfil.

El conductor radial consideró que, con expresiones de ese calibre, la funcionaria “ alienta la persecución y el odio a aquellas personas que tienen diferentes opiniones políticas” e incurre en “incumplimiento de los deberes de funcionario público” porque viola la ley 23592.

“ Victoria Donda me condena e impulsa el odio en mi contra y una campaña de persecución al afirmar que mis empleadores no van a despedirme porque la gente me escucha. Entonces propone desaparecerme, propone una sociedad donde yo no exista más. Adviértase la gravedad de tal afirmación, mucho más si tomamos en cuenta que lo dice la titular del organismo en contra de la discriminación ”, acusa Etchecopar.

Victoria Donda, titular del INADI (Foto: Gustavo Gavotti)

En la presentación judicial a la que tuvo acceso Infobae, el periodista apunta: “En ningún lugar de la nota (periodística) Donda expresa cuál fue mi conducta que amerita una intervención del INADI, pero me discrimina por opinar políticamente diferente a ella”. La funcionaria, sin decirlo directamente en esa entrevista, apuntaba contra Baby por haber injuriado a trabajadoras de peajes durante su programa de radio en 2019.

Baby acusa a la titular del INADI de “utilizar su cargo en forma arbitraria, contrariando lo que constitucional o legalmente es lo debido y obligatorio. Es un mal uso de la autoridad dentro de la propia función; es cuando el funcionario emplea la autoridad recibida para violar la Constitución o las leyes. Se trata del funcionario público que utiliza su cargo a los efectos de actuar ilegalmente”.

Ataque de hackers y amenazas antisemitas

Las pintadas antisemitas contra Baby Etchecopar

Este no es el primer embate que sufre Etchecopar en las últimas semanas: Miriam Lewin -Defensora del Público de la Comunicación Audiovisual lo agredió públicamente en los mismos términos que Donda, porque también hizo un llamado a que no sea escuchado por la sociedad .

Hace 14 días, Baby denunció también que desconocidos quisieron impedir en que se transmitiera por internet un show en vivo para más de 15 mil personas, que finalmente se pudo realizar a través de una plataforma desde los Estados Unidos.

“En el momento de salir al aire me avisaron que habían hackeado los tres servidores de la empresa que organizó el evento. Llamé al vocero del Presidente de la Nación, el Presidente quería interceder pero ya es tarde”, relató el periodista. El espectáculo finalmente salió al aire y fue tendencia en las redes sociales.