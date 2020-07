Laprida, de la gloria de presidir el Congreso que declaró la Independencia a una muerte horrorosa en la guerra civil

Consultados por Infobae, el ex secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, y los infectólogos Daniel Stamboulian e Isabel Cassetti calificaron sus dichos como desafortunados. Según los especialistas, al jerarquizar los síntomas leves de la población en general y del personal de salud en particular, para que no incurran en el subdiagnóstico, se corre el riesgo de sobrecargar los centros sanitarios. Hasta hoy, la definición de caso sospechoso de COVID-19 no contempla al resfrío entre sus síntomas