“Me gustan los animales, tengo mascotas, me crié en chacras, pero en un tribunal no aplicamos sentimientos. No tenemos que aplicar lo que a mí me parece que está bien. La Constitución Nacional se dirige a personas... El animal no puede comprender. Tendrá sus reglas, su forma de ser, pero no es el centro del ordenamiento jurídico”, argumentó Perazzoli en su defensa.