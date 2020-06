Durante años, atendió esas mesas. Cuando no había gente, se ponía a leer el diario en una de las mesas en donde daba el sol. “Pasaba y me saludaba todo el mundo. Gente que ni conocía... Me decían ‘Jesús’. Yo saludaba. Vamos, que no se puede conocer a todos”. Esa mesa, sin embargo, está reservada para él para cuando el coronavirus se vaya. “Los chicos me preguntaron que cuál era mi mesa, pero tampoco quiero abusar”, dice sabiendo que su mesa no será ocupada.