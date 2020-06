“Una vez que el virus empiece a circular, en algún momento vamos a tener que volver a salir con los cuidados necesarios. No podemos estar eternamente en aislamiento”, expresó Galli en una entrevista con Infobae este fin de semana. “Cuánto tiempo más estaremos en situación de encierro, hay que sostener el sistema de salud -que no colapse- pero en algún momento vamos a tener que pasar de la cuarentena administrada al contagio administrado porque uno no vislumbra que en el corto plazo vaya a aparecer la vacuna”.