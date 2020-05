View this post on Instagram

❤️⚽️🔥 Asi pasó la 6ta entrega de bolsones de verduras y mercaderia. No nos van alcanzar los gracias a todxs los que colaboran, nos están dando una mano enorme y es hermoso sentir que nos acompañan siempre. En breve vamos a hacer un informe de gastos para que todxs sepamos como venimos con las donaciones. Un abrazo especial a la china y a todxs lxs pi del @frentedegeneros que estuvieron desde el minuto cero al lado nuestro, librando sus batallas para seguir con nosotrxs, nos mueve el deseo compañerxs! Recuerden siempre! Nada ni nadie nos puede parar! Gracias! Y nos vamos a tomar un rato para contarles de lxs pibxs! De nuestra manada del amor! Loyda, Tamy, La Flaca y Cury yendo y viniendo por todo el barrio llevándoles los bolsones a las familias que no pueden salir de sus casas. Con la cumbia de fondo Mariana al pie del cañon mirando que todas las familias reciban lo suyo. Ale y su mamá que amorosamente nos habilitan su casa para guardar nuestro material deportivo, ayer cayeron sonrientes y con un budín casero que tuvimos que atarnos los manos pa no chuparnos los dedos. Y no saben lo que fueron los pancitos caseros con chicharrón de la Tucu 🤤. Extrañamos groso a Vivi y a Gri, pero tranca, vamos a volver! Emma Goldman dijo en algún momento de la historia “si no puedo bailar, no es mi revolución”... pasaron mas de 70 familias por nuestro puestito improvisado, queremos agradecerles fuerte las sonrisas, las palabras de amor, la alegria de la dignidad incluso cuando sabemos que las cosas no están nada fáciles en nuestro barrio. Quedense cerquita! Mantengamonos juntxs, la salida siempre es colectiva! #lanuestra13años #futbolfeminista #feminismovillero #villa31