-Desde hace varios años, en la Universidad del Litoral desarrollamos una plataforma para investigar y producir vacunas de enfermedades virales a base de partículas de “virus like particles (VLP)”. Son partículas similares a los virus. Es algo que normalmente ocurre en la naturaleza de las infecciones virales. En algunas en particular, las células que son infectadas por los virus producen ese tipo de partículas, que llevan componentes o proteínas del virus. Lo que nosotros comenzamos a hacer allá por el 2008, aproximadamente, fue trabajar en un candidato vacunal para rabia, que es una enfermedad mortal para la que no existe cura ni tratamiento, salvo la prevención a través de la vacunación.