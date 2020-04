No es la única argentina varada en Francia, en el grupo de Whatsapp e Instagram que crearon hay otros 200. Tal es el caso de Rocío Romero, también tucumana, de 25 años. Si bien tiene alojamiento, ya que fue a visitar a su novio al coqueto pueblo francés Annecy, no tiene forma de pagar su ticket de vuelta a casa. “No me voy a morir de hambre ni frío, pero necesito retornar y no tengo cómo solventar el pasaje. Mi vuelta por Alitalia fue cancelada y la aerolínea no quiere hacerme el reembolso. Estoy como rehén. Quiero ese dinero, porque es mi único capital para poder repatriarme. Tengo 20 euros en el monedero”.