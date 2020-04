Según Amo de Casa -instagramer especialista en rutinas de limpieza- hay muchas razones para que la mopa sea un boom. “Lo uso desde siempre para los quehaceres porque tiene múltiples beneficios. Primero su diseño: es liviana y tiene un cabo retráctil que permite acceder a lugares difíciles. Se puede usar en seco reemplazando a la escoba -sin arrastrar de un lado al otro la suciedad- y húmedo para eliminar manchas. No hace falta repasar porque no deja vetas. Lo mejor es que no tenés que agarcharte o ensuciarte la manos con trapos. En estos tiempos donde no se puede salir de casa, y ensuciamos más, se vuelve una gran aliada”.