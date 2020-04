- Estos pacientes se ven obligados a romper la cuarentena tres veces por semana, no tienen opción. En otros países se hace hemodiálisis domiciliaria pero para eso es necesario tener instalado en el domicilio de cada paciente no solamente el puesto de diálisis sino un tratamiento del agua. En países con mayor poder adquisitivo, hay hemodiálisis domiciliaria. Nuestro país no tiene esa realidad; para la inmensa mayoría de los pacientes la solución es ir a su centro de diálisis. Para trasladarse, el paciente no puede viajar en vehículos públicos. Tiene que ir con barbijo, no puede ingerir nada, ni antes ni durante la diálisis. No debe tocar nada, ni celular, ni diarios, ni revistas, ni las manijas del auto en el que se traslade. Tiene que disminuir al mínimo la posibilidad de contacto con superficies potencialmente infectantes. Una vez que llega al centro de diálisis se le toma la temperatura, se le pregunta si tuvo algún síntoma y se lo ubica en la sala de espera separado varios metros de los otros pacientes. El personal que lo asiste está ataviado con barbijo, camisolín impermeable, guantes, antiparras, cofia y botas. Para el personal sanitario la prevención tiene que ser muy estricta para evitar contagios y pérdida de personal. Todo esto implica mucho más tiempo: se alarga la jornada laboral, se utiliza una enorme cantidad de elementos de protección -tanto personal como desinfectantes-, las superficies deben limpiarse en forma permanente, de manera tal que se complejiza la actividad. Es una comunidad cerrada que tiene huecos por donde se puede filtrar el contagio, porque esos pacientes al terminar su turno se van, se higieniza todo, y entran otros pacientes que también rompieron la cuarentena para venir al centro.