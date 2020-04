Marcha atrás del Gobierno: anuló la posibilidad de no pagar los aportes patronales que había concedido hace 11 días

El pasado 20 de marzo, el ministerio de Trabajo dispuso que los salarios de los trabajadores que no podían realizar sus tareas de manera remota pasaban a ser no remunerativos. Once días más tarde retrotrajo la medida y generó quejas de los empresarios