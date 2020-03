Fuentes empresariales consultadas por Infobae no dudaron en calificar la situación como un “leading case” ya que la planta no fue desalojada por autoridad sanitaria alguna sino por decisión de los trabajadores portuarios nucleados en la FEMPyNRA, la Federación Portuario Marítima liderada por Juan Carlos Smith. “La terminal ya ha pedido la conciliación obligatoria, pero no está claro si prosperará ya que en este caso los trabajadores no están realizando un paro por cuestiones laborales o salariales sino que simplemente se han retirado por temor a poder contagiarse”, se aseguró a Infobae desde una de las cámaras del sector naviero.