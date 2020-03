“Me dolió esa vez. Lloré esa vez y no lloré más. Todo el resto de las veces que caí presa ya no lloré, porque ya era mayor y no tenía que ir a buscarme mi familia. No me daba miedo. Porque cuando sos trans, ya desde siempre sabés lo que es la represión y la empezás a naturalizar. Ya en tu casa, en tu familia. Es como que ya sabés que te esperan un montón de cosas, pero no es que vas a dejar de ser lo que sos por eso. Por suerte, ahora empieza a ser diferente”.