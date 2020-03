Es que tras salir a la luz historia de Julieta, la UNSAM se encontró con que otras alumnas habían vivido una situación similar. Entre ellas se encontraba Silvina C. (23), otra ex pareja de Dante Palma. De acuerdo a los posteos de varias las jóvenes, el docente universitario utilizaba el mismo modus operandi: las contactaba por Facebook y Twitter, o les mandaba correos electrónicos que tenía por ser su profesor y las acosaba.