Pablo P. es uno de ellos. Vive en la calle Arce junto a su mujer y su hija. Resguarda su apellido ya que no es propietario del departamento y afirmó que denunció hasta el cansancio este tipo de shows que rompen todas las normas. “Vivimos en esta zona desde hace un año y medio. Gente que ha vivido aquí durante más tiempo asegura que hace un par de años esto no era así, que si bien se hacían recitales en el Campo de Polo, era algo eventual y no la seguidilla que se avecina desde marzo hasta mediados de abril. Eso sin contar las fiestas privadas que se realizan a fin de año y el boliche a pleno cielo abierto que se instaló para los ‘After Polo’”.