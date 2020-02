Emanuel López, referente de la toma, en diálogo con LM Neuquén, manifestó: “Basta de esperar, de o comes o alquilas, basta de que se niegue el acceso a la tierra. Sabemos que no se debe actuar así pero hay derechos que son conquistas sociales” , declaró y agregó que la toma “no se puede ver como vecinos usurpadores, hay un contexto social, más de 70 mil familias en Neuquén necesitan vivienda. No es una toma más, queremos un barrio planificado, tener servicios, construir nuestras propias viviendas”. Luego le reclamó al gobernador Omar Gutiérrez “que no mire para otro lado”.