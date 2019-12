El comunicado también hizo foco en la cuestión ambiental, en el contexto de lo que los mapuches consideran “la avanzada minera y de expansión de la explotación de hidrocarburos”: “Nuestra herramienta fundamental es la recuperación y el control territorial por parte de las comunidades para seguir preservando los ecosistemas naturales que durante miles de años han permitido la diversidad de vida en nuestro wallmapu en una completa armonía. Y no seguir permitiendo más zonas de sacrificio (...). Que no hay vida sin agua y no hablamos del agua embotellada sino del agua que corre libre por el territorio”.