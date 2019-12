En esa zona además prometieron que habrá ambulancias del SAME en forma permanente. “La idea es que uno se traslade a la playa, no que vaya con el cuatri a saltar a los médanos. No podemos permitir que la persona crea que no hay normas. Ahí apunta nuestra campaña de prevención", dijo Ventoso, antes de marcar su expectativa con el turista de Pinamar: “Es un público viajado que en el exterior cumple las normas. Pero acá si le decís que la aplique se enoja. Nosotros solo queremos que sus hijos no se maten” .