“Soy el obispo de Quilmes, pastor de esta comunidad grande en la que estoy, puesto allí por la voluntad del Señor.” Así se define con sencillez y tonada cordobesa: “Nací en Río Cuarto en 1951, en una típica ciudad del interior, fui a la escuela estatal, esa escuela que tenía tanta fuerza. Crecí en un hogar humilde, mi padre era empleado en una estación de servicio, mi madre, enfermera, los dos participaban de su respectivo sindicato; tengo una hermanita que murió a los 19 meses, Rosita, aunque me crié como un hijo único ella siempre me acompaña. Entré al seminario a los 13 años pero me consuelo porque monseñor Jorge Novak entró a los 10 (risas). Era el año 1965, la última etapa del Concilio Vaticano II, lo viví al lado de mi obispo, monseñor Blanchoud, que llegó a Río Cuarto con 36 años. Hice el bachillerato de 7 años (seminario menor) y en los años 72 y 73 (muy convulsionados: fin de una dictadura y comienzo de la tercera presidencia de Perón) fui a cursar Filosofía a Córdoba. Luego me fui a la provincia de Buenos Aires y me inserté en una comunidad de seminaristas que tenía monseñor Ponce de León (lo quiero y lo invoco siempre), hice mis tres años de Teología que provocaron en mí una conversión. Yo llegaba de una Córdoba un poco ideologizada y empecé a darme cuenta de lo que estábamos viviendo en esos tiempos: muertes, la Triple ‘A’… En Devoto tuve grandes formadores que me ayudaron a entender esos años: Lucio Gera, Rafael Tello… Fueron maestros. Como indica la tumba de Lucio Gera a pedido del arzobispo Bergoglio: Maestro de Teología. Era un maestro de vida espiritual, sus clases eran un retiro para nosotros, no nos perdíamos ninguno de sus cursos, seminarios ni sus microcursos —él le inventaba los nombres— sobre religiosidad popular con su profundidad típica y personal. Otro gran maestro: Carmelo Giaquinta, que nos comunicaba su pasión por el Evangelio y la Iglesia que nació renovada del Concilio Vaticano II. Esos hombres a mí me ubicaron muchísimo en mis inquietudes. Fui ordenado sacerdote el 7 de abril de 1978 y obispo el 6 de febrero del 2005. Mi primera diócesis como obispo fue San Francisco en Córdoba, patria piamontesa: ¿qué hace un negro en medio de los piamonteses? (muchas risas). Ellos me enseñaron a ser un obispo rural: allá es puro campo, pueblitos, parajes, capillas de campo, sacando Arroyito, Morteros y Las Varillas que son bien grandes… todo hermoso. Yo siempre pensé en ser un cura de campo, que iba a estar en un pueblo. Fui, con —todavía no era monseñor— el padre Ramón Staffolani como rector, a iniciar el equipo de formadores del seminario de Río Cuarto. En ese equipo estaba Víctor Fernández (actual arzobispo de La Plata), Ricardo Araya (obispo de Cruz del Eje)… Y después estuve 13 años como cura en la catedral de Río Cuarto, mi parroquia de origen, hasta que me llegó ‘esto’ [se refiere a que lo designan obispo], me desorientó. Le dije al nuncio: ‘¿Cómo me voy a ir de Río Cuarto?’. Y él me respondió: ‘pero somos sacerdotes de la Iglesia universal’. Yo me sentía realmente incapaz para ser obispo, no sé ninguna lengua aparte del español… pero acá estamos, sirviendo.”