Si bien desde el regreso de la democracia en 1983 la ESNN estuvo conducida por Oficiales Superiores de la Marina Mercante, una serie de denuncias sobre supuestas irregularidades cometidas entre 2010 y 2015 llevaron a la Armada a la determinación de retomar el control de la misma. Su actual director es el capitán de navío Daniel Maldonado, quien sostuvo: “Ocupar la Dirección de este Instituto de Formación me obliga cada día a velar por mantener en alto la visión que impulsó a Belgrano al momento de crearla. No soy obviamente egresado de la misma pero hoy por hoy me siento como si lo fuera, cuento además con el apoyo de experimentados oficiales de la Marina Mercante Argentina y gracias a ello estamos muy bien posicionados de cara al cumplimiento de todas las exigencias que en materia de formación de personal superior de la Marina Mercante imparte la Organización Marítima Internacional que es el ente rector en materia de transporte marítimo no militar”.