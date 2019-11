Infancia en Deuda – UNICEF – SERPAJ – Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) – María Elena Naddeo (presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) – Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) – Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) – Haciendo Camino – Fundación Sur – Aldeas Infantiles SOS Argentina – Fundación Kaleidos – Grupo Artículo 24 – Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia (Fundación Ayuda a la Niñez y Juventud Che Pibe – A.D.I. Asociación para los Derechos de la Infancia – Asociación Civil Chicos.Net – Asociación Azul – SEHAS Servicio Habitacional y de Acción Social de Córdoba – Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes – Asociación Civil Crecer Juntos de Tucumán – XUMEK, Mendoza – ACIFAD – Doncel Asociación Civil – Fundación Emmanuel – F.A.I.D.I. – ANDHES, Tucumán y Jujuy – Amanecer, Formosa – PRADE, Santiago del Estero – Foro por la Niñez. La Pampa) – RedNAC Red nacional de adolescentes y jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos – Fundación Huésped – Poder Ciudadano – Amnistía Internacional Argentina – CELS – CASACIDN – IADEPP – Ciudad SI – Asociación de Skater de Zona Norte – Asociación Amanecer Grupo Casa-Taller – Asociación Argentina de Educadoras/es Sexuales (AAES) – Foro de Profesionales de Salud Mental CABA – Movimiento Popular La Dignidad – Apba – Asociación Civil La Casona de los Barriletes – Nueva Mayoría en el Frente Patria Grande – Bitácora Asociación Civil – Asamblea por las Infancias y Adolescencias (Apiaba) – Asociación Amanecer Grupo Casa-Taller – Comisión de Niñez de Primero la Patria – CTA Autónoma Nacional – Red Argentina No Baja – Centro Angelelli – Niñez y Territorio – AulaVereda – Centro de Escucha y Resiliencia popular (CERP) – Fundación Farinello – Junta interna ATE Sennaf – Área de Niñez ATE Capital – El Arca – Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires – Los Naranjos AC – La Miguelito Pepe – Red Global de Religiones a favor de la niñez argentina – Asociación Civil Chiquilín – Observatorio Social de Políticas Públicas de Avellaneda – No a la baja Mendoza – CTA Autónoma Regional Pilar – Agrupación Universitaria de Trabajo Social Lucía Cullen – Frente Político Germán Abdala – Creactivar Redes Comunitarias – Artepolis – USINA del Pensamiento N&P – Comisión de Salud del Instituto Patria – Casanova en Movimiento – El hormiguero – Calisas – Centro de Investigación y ComunicaciónPopular en Salud (CICOPS) – La Boca Resiste y Propone (LBRyP) – Forum Infancias – Aisdro – Asociación Civil Arcoiris – Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA – Gran Templo Paso – Festejo Solidario – Asociación Civil Gestión Educativa y Social (GES) – Oholey Jinuj Casa de la Educación A 1391 – Ieladeinu – Trans Argentinxs – Escuela para padres Multifamiliar – Secretaria General de la Federación Universitaria de Córdoba – Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales UNC – Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación UNC – Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades UNC – Centro de Estudiantes de la Facultad de Artes, y Matemáticas – Astronomía, Física y Computación UNC –Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño UNC – Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas UNC – La Bisagra Movimiento Universitario – El Módulo – La 15 de Junio – Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS) – Fórum Infancias Córdoba – Centro Cultural y Biblioteca Popular Darío y Maxi – Biblioteca Popular Los Horneritos – Centro Cultural y Biblioteca Popular Niñxs Pájaros – Colectivo Radio Pueblo – Escuela Artística Popular Niñxs Pájaros – ATD Jujuy – Biblioteca Popular Campo Verde – Mesa No a la Baja Jujuy – El Transformador de Haedo –Fundación PUPI – Intercambios Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas – Las Otras Voces Comunicación para la Democracia – FUSA Asociación Civil –Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) – Radio Comunitaria La Quinta Pata (Córdoba) – Cátedra de Psicología Social. Facultad de Psicología UNC – Asociación Civil La Minga – Asociación Civil Programa del sol – Centro Cultural de Villa El Libertador – Latinlab – Conceptos Sencillos – Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires – Asociación Civil Justicia Legítima – Red de Orquestas Barriales de la Ciudad de Córdoba – Colectivo de Trabajo Social de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Córdoba – Mesa de Niñez y Adolescencia de Barrio Marqués Anexo (Córdoba) - Cátedra de Psicología Social de Lic. Comunicación Social, Antropología, Historia FHyCS (UNJu) - Cátedra Psicología Social de Lic. Educación para la Salud sede San Pedro FHyCS (UNJu) -Apostando a la Vida Asociación Civil - Área de Ambientación y Orientación Estudiantil FHyCS (UNJu) - Cátedra de Sociología de la Infancia, Adolescencia y Juventud, Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales (UBA) - Colegio de Trabajadores Sociales Distrito San Isidro (Provincia de Buenos Aires) - Sociedad Argentina de Primera Infancia (SAPI) - Colectivo de Jóvenes (Córdoba)