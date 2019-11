Marmo aclara sobre su llegada al despacho de la ex Presidenta: “Yo no era militante, no me conocían, y eso es lo maravilloso del proyecto en un gobierno peronista. Porque me integraron. Yo vine de la calle. No rosqueaba, ni chupé ninguna media. Cristina no sabía quién era yo. Y así empezó a andar. Después defender el proyecto fue una película, no fue nada fácil”.