-Lo vi por primera vez a los ocho años. Me vino a visitar al Colegio Misericordia, donde yo estudiaba, acompañado por el chofer de mis padres (el matrimonio Holgado). Así me pudo ver. Me preguntó si estudiaba Instrucción Cívica, si había tomado la comunión, si era buena alumna. Me abrazó y me besó. No me dijo que era mi padre, me dijo que tenía una hija como yo – contaba.