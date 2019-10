En Argentina, hay once trabajadores afectados por la exposición al asbesto. Francisco Ledesma, Secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente de Trabajo de la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), reveló en una nota publicada por Infobae en septiembre de este año: “Al día de hoy tenemos once trabajadores con neumoconiosis por exposición al asbesto pero no desarrollaron la enfermedad. No tienen cáncer ni fibrosis pulmonar; pero no pueden estar expuestos al ambiente que tiene asbesto. Por ahora no pueden volver a trabajar, mientras esto no se revierta”.