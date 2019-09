El caso de Milton es diferente, ya que en su taller solo trabajaban él y su primo. Sin embargo, afirma, que esas son las condiciones en las que está acostumbrado a trabajar y rechaza que se trate de explotación laboral. “Soy un emprendedor que quiso trabajar tranquilo y de un momento a otro vino la policía a allanarme y a decirme que estaba en cohecho con otra persona por trata de personas. Es una causa en la que yo no tengo nada que ver”, asegura a Infobae, luego de recuperar la libertad el viernes pasado, 30 días después de su detención. “Primero me llevaron a Retiro, no sé exactamente a dónde porque no conozco las direcciones, de ahí al Juzgado de Lomas de Zamora, después estuve 3 días en Comodoro Py y de ahí al penal de Ezeiza. No me daban ninguna explicación y cuando me juntaron con el resto de la gente detenida la verdad es que estuve todo el tiempo con miedo. En Comodoro Py eramos 15 personas durmiendo una celda de 2x3. Fue terrible”.