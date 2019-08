"Y no me reconocía. Fue muy duro. Se me caen las lágrimas. Me vio como una persona común, no me asoció con su padre. Ahora es una anécdota, ahora pienso en la vida, en aprovechar cada minuto porque uno no sabe lo que le depara el destino al otro día", reflexiona Oscar Nóbile, 20 años después de aquellas escenas entre el fuego del terror, de aquel salto que no fue mortal sino todo lo contrario: un impulso hacia una nueva oportunidad, otra vez en la vida.