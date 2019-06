— No veías nada. Cuando terminamos de trabajar vino un hombre, me lo sacó y lo tiró. Por curiosidad preguntamos qué decía. "Están bien, están perfectos, no tienen nada". Hace cuatro años me comuniqué con una ex compañera de trabajo y me dijo: "¿Recuerdas a este, al otro? Ya fallecieron". Eran más jóvenes que yo.