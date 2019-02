En 2016, la diputada Cecilia Torres Otarola había presentado un proyecto de ley con condiciones similares que no prosperó porque de acuerdo a la posición de la Defensa Pública, la publicación de los datos personales atentaba contra los valores de la Constitución y de las normas internacionales. Massoni confesó que Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, quiso implementarlo y no pudo, y argumentó los beneficios de la disposición: "La determinación que se toma es con el fin de que la ciudadanía, en base a la publicidad, pueda tomar los recaudos necesarios para desenvolverse teniendo pleno conocimiento de si existe peligrosidad dentro de su barrio o no. Estos recaudos son para sus hijos, hijas, esposas, hermanos, madres. Si bien sabemos que es una medida extremadamente polémica, la postura que tiene esta administración es que en seguridad no estamos del lado de los delincuentes, ni vamos a resguardar sus derechos por sobre los derechos de los ciudadanos. Estamos siempre del lado y de la protección de la ciudadanía".