Colombia

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 13 de octubre

Cuáles son los vehículos que no transitan este martes, chécalo y evita una multa

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
Guardar

Que el Pico y Placa de este martes 13 de octubre no lo tome por sorpresa; revise si puede manejar su vehículo en Cartagena y evite multas.La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Alcaldía de Villavicencio.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y llos niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y Placa hoy

Particulares: No aplica

Motos: No aplica

Taxis: 9

Transporte público colectivo: Todos

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

Así regirá el Pico y Placa en Villavicencio en 2026

La autoridad de Villavicencio dio a conocer los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 26 de enero y hasta el 22 de diciembre del 2026.

La aplicación de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo miércoles 21 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 6 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 6 a 5.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con el gobierno de Villavicencio, la sanciónpor violar los lineamientos del Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Villavicencio hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FMS arrancó temporada en Bogotá: Aczino fue la estrella de la jornada

Valles T igualó lo hecho por el mexicano y se ubica en la parte alta de la tabla de posiciones

FMS arrancó temporada en Bogotá: Aczino fue la estrella de la jornada

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de octubre

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de octubre

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 13 de octubre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

Infobae

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cali este martes 13 de octubre

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de vehículo que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cali este martes 13 de octubre

Petro la reacción de sobre muertes de cabecillas durante el gobierno de De la Espriella, tras discurso presidencial: “es un engaño”

El expresidente cuestionó el balance presentado por De la Espriella sobre 33 cabecillas afectados en sus primeros dos meses de gobierno y puso en duda la forma como se identifican los muertos en operaciones militares

Petro la reacción de sobre muertes de cabecillas durante el gobierno de De la Espriella, tras discurso presidencial: “es un engaño”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Hermana de Yeison Jiménez sorprendió con preocupante mensaje dedicado al artista tras 9 meses de su partida: “Después te alcanzo”

Maluma publicó fotos del show con Shakira en Madrid y emocionó a sus seguidores: “Nuestra química no sabe mentir”

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

“Le gusta cangrejear”: la fuerte frase de Amparo Grisales contra Margarita Rosa de Francisco por criticar a Petro

Deportes

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Al ritmo de Carlos Vives, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional en Cartagena

Envigado F.C. respondió a los rumores de una posible venta del club, tras el cambio del ciclo financiero

El cruce entre David González, entrenador de América, y Jorge Bustamante, periodista en Cali: “No puedes hablar más”

Yaser Asprilla volvió a ser figura del partido con su equipo, Girona, esta vez ante Tenerife: hizo gol pero salió lesionado

Gabriela Rueda, patinadora colombiana, conquistó su segundo oro mundial en Asunción 2026 tras imponerse en los 10.000 metros eliminación