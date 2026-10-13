Colombia

FMS arrancó temporada en Bogotá: Aczino fue la estrella de la jornada

Valles T igualó lo hecho por el mexicano y se ubica en la parte alta de la tabla de posiciones

FMS Colombia
Bogotá vivió el inicio de la FMS 2026/2027 - crédito FMS
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La quinta temporada de FMS Colombia inició sus actividades este domingo 11 de octubre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. La jornada inaugural del calendario 2026/27 concentró enfrentamientos entre ocho competidores del formato junto a los aspirantes clasificados en las instancias previas del evento, fijando los primeros marcadores de la tabla general de posiciones.

El programa de batallas comenzó con la fase denominada “Vida o Muerte”, destinada a definir los cupos finales para la jornada. En esta instancia, Puppy venció a Vilardy, mientras que Visionario se impuso ante Urko. Tras estas resoluciones, los ganadores avanzaron a cruces directos contra los competidores de la lista principal programados para la fecha.

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Estos fueron los resultados de la jornada - crédito FMS

Dentro de los enfrentamientos correspondientes al cuadro de la liga, Valles-T obtuvo la victoria en su duelo frente a Éxodo Lirical. Asimismo, el competidor se midió ante Visionario, obteniendo de igual forma el resultado favorable en dicha presentación. Por su parte, Aczino completó su participación en la fecha con dos victorias registradas: la primera ante Filósofo, con una puntuación reportada de 165 puntos por parte del jurado, y la segunda frente a Dima.

En los demás emparejamientos disputados durante la jornada en la capital colombiana, Éxodo Lirical superó a Fat N, mientras que Reverse logró la victoria en su enfrentamiento contra Pandora. Posteriormente, Pandora cayó en su combate ante Filósofo. En los cruces restantes, Dima se impuso a Fat N, al tiempo que Puppy logró la victoria frente a Reverse en el duelo posterior a la fase de clasificación.

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La segunda jornada se llevará a cabo en Cali - crédito FMS

La organización del circuito, a cargo de la plataforma Urban Roosters, transmitió la totalidad de los enfrentamientos a través de sus canales oficiales de YouTube y FMS.TV a partir de las 17:30 horas. El recuento de puntos de cada batalla se sumará a la clasificación provisional conforme al reglamento técnico de puntuación establecido para la temporada.

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán sirvió de sede para la realización de los siete cruces de liga y las cuatro instancias de eliminación e integración de la fecha. Las posiciones obtenidas en Bogotá constituyen el punto de partida del calendario oficial, que continuará sus fechas de competencia en las sedes que determine la organización del torneo para los siguientes compromisos del año.

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