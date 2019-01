"Cuando Juan Carlos me trajo la propuesta me entusiasmé enseguida y no reparamos en cómo hacerla, empezamos, le metimos y lo hicimos", resumió por su parte Ciciro, visiblemente emocionado, mientras observaba la obra conjunta con Pallarols, que en al ser descubierta generó escenas de llanto y abrazos entre una veintena de familiares del ARA San Juan que se acercaron hasta el teatro para ser parte.