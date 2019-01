En la Argentina se estima que hay unas 400 mujeres masones repartidas en unas 15 logias que no se consideran regulares o tradicionales. En el 2002 empezó a funcionar en la ciudad de Buenos Aires la primer logia femenina pero aun no se la reconoce como regular. Todo indica que esta idea de que no puede haber logias exclusivamente de mujeres y tradicionales va a cambiar tarde o temprano porque la masonería proviene del derecho humano francés que rescata desde sus orígenes el derecho de las minorías.