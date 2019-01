El trío aparece por primera vez en el Evangelio de San Mateo. En el segundo capítulo, el apóstol menciona a los sabios que desde Oriente llegaron a Jerusalén en busca del recién nacido Rey de los Judíos. Tuvieron, siempre según Mateo, la mala idea de ir a consultar al rey Herodes, a quien no le gustó nada que hubiera nacido otro miembro de la realeza (así lo entendió) fuera de su control. Les pidió a sus visitantes que cuando encontraran al niños, le avisaran de su ubicación así él también podía adorarlo. Por algo eran sabios. Encontraron al niño en Belén, le dejaron sus regalos, lo honraron y regresaron a su tierra por otro camino para evitar a Herodes. Descubrieron sus malas intenciones. Herodes, como venganza, al no poder identificar a quien ponía en riesgo su reinado, mandó a matar a todos los niños menores de dos años de Belén. Jesús y su familia ya no estaban ahí porque José, el padre terrenal de Jesús, soñó que debía escapar a Egipto con su familia para evitar la maldad de Herodes. Todo esto según la escueta versión de Mateo. Esta es la única referencia a los Reyes Magos en los Evangelios.