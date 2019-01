El caso más extremo sí es el del castor. En 1946 llegaron al país 20 parejas, en principio con el fin de explotar sus pieles, aunque hay otras versiones. Se estima que hoy son unos 100 mil. Pese a que en Tierra del Fuego no tiene depredadores, para defenderse de ellos instintivamente los castores construyen diques y arman su madriguera en el medio del lago que se crea. ¿La consecuencia? Unas 30 mil hectáreas de bosque nativo destruidas, lo que equivale a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, ya que los árboles del bosque patagónico, lengas, ñires, coihues y guindos, tienen un crecimiento muy lento, no rebrotan y no suelen sobrevivir a las inundaciones. Y si las resisten, los castores usan esa madera para reforzar sus construcciones.