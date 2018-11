"El mayor problema está en las previas porque es el momento de zona liberada. Muchas veces los chicos van a tomar donde no va haber control de ningún adulto y llegan intoxicados", dijo en diálogo con Infobae la médica psiquiatra y experta en adicciones, Geraldine Peronace, quien ratificó la necesidad de que los papás adopten posiciones más firmes frente a los adolescentes y "aprendan a decir no". "Es muy fácil hablarles pero en realidad se enseña con el ejemplo. Y hoy muchos no lo hacen", resaltó.