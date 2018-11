-¿Cuál fue tu disparador?

-Empecé a tener los primeros acercamientos sexuales y de repente me di cuenta que algo estaba pasando en mi cuerpo que no estaba bueno. No estaba disfrutando de esas situaciones siendo una adolescente. Fue ahí cuando empecé a replantear que algo había pasado. El cuerpo tiene memoria, es inevitable, darle lugar a eso. Me llevó muchísimo tiempo poder hacer algo, encontrar un espacio, una transformación.