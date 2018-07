El Gobierno de Macri se caracterizó desde el principio por ser políticamente incorrecto, porque trató de ser apostólico. Desde el primer momento decían que las cosas no eran tan graves, una postura clemente, tratando de evitar agraviar a la otra parte. Incluso cuando Macri no recibió los atributos presidenciales por parte de la Presidente saliente, no demostró enojo, fue una actitud positiva, blanda. En el primer viaje que hizo al exterior pidió ser acompañado por Massa. Y hasta el día de hoy dice que el año que viene la inflación será 10% menos. Está en una postura de esperanza, de predicación positiva, y creo que eso no es correcto en política.