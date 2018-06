En su habitación, a escondidas, hacía rutinas de ejercicios durante horas para quemar las calorías que había ingerido. "Me había propuesto ingerir 1.000 calorías por día pero después quemaba más de lo que comía. Si no podía hacer ejercicios, era el fin del mundo. Ya no quería ir al colegio, me daba vergüenza mi cuerpo, especialmente mis piernas. No quería que nadie me viera hasta que no llegara a ese ideal de delgadez que me había puesto. Pero las metas siempre quedaban lejos, porque cuando llegué a 40 kilos quise seguir bajando".