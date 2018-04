— Es bueno pensar que la figura del Papa es tan relevante que requiere la atención de todos nosotros. Es un fenómeno, para bien y para mal, debemos hacer cuentas con eso, no nos pasa inadvertido, es uno de nosotros que está ahí, cumpliendo una labor. Y creo que es un gran desafío pensar no sólo cómo juzgará la historia al Papa, sino cómo juzgará al pueblo argentino en relación a su Papa ¿no? Porque no es solamente una relación del papa y la Argentina, no, son los argentinos y el Papa. Y en vez de preguntarnos por qué el Papa no viene a la Argentina preguntarnos qué le vamos a ofrecer. ¿Cómo lo voy a recibir? ¿Todos peleados entre nosotros, enojados? ¿Escribiéndole mails, insultándolo antes de que venga? O quizás podemos pensar en una especie de tregua, un momento de encuentro que ponga la pauta para que todos, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, todos, cada uno, podamos encontrar un camino para reencontrarnos con este hombre que está ahí y que si estamos enojados porque no viene es porque lo queremos. Es lo más paradójico; creo que la gente lo critica porque lo quiere. Porque realmente le interesa que venga. Si no le interesara, sería un tema sin importancia. Más allá del uso que algunos le pueden dar a la figura del papa.