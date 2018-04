"En el momento del allanamiento, que empezó a la 1 de la madrugada, no había nadie. Parecía un lugar no habitable, con pocos electrodomésticos, una mesa y una cama", especificó el fiscal. Allí se encontraron 47 gramos de marihuana y documentación perteneciente a Rodríguez Maidana. Entre otras cosas, dos sellos que dan cuenta de su actividad como director de escuela en la Secundaria 339 de la ciudad, que no es a la que concurría Mariana.