"En 2009 habíamos realizado presentaciones en el Ministerio de Acción Social cuando estaba Alicia Kirchner y solicitamos un espacio físico. La carta que le enviamos decía: 'El hambre no espera, los chicos no esperan. No queremos bajar los brazos' —recordó Graciela—y ese mismo texto fue también para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Onabe (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado), que se ocupaba de las herencias vacantes. Todos nos contestaron que no. Desde la Onabe respondieron que no había nada con las condiciones que pedíamos y jamás pusimos condiciones. Solamente pedimos un espacio físico para seguir funcionando donde el Estado no llega. No se habló de metros, ni baños, ni cocina, ni nada. En 2010 la misma nota fue presentada a María Eugenia Vidal, cuando era vicejefa de gobierno de CABA, y tampoco conseguí nada".