Si te hallas identificándote con los pensamientos o sentimientos autodestructivos, podés simplemente ejercer tu control sobre ellos diciendo, en voz alta o en silencio, "Ey mente, ¿te llamé? NO, yo no soy estos pensamientos ni sentimientos. No tienen nada que ver con este momento, o CONMIGO. Estoy aquí y ahora, y eso es todo. Mente, ya no tenés el control…