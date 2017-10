Se debe presentar la documentación en formato papel y digital debidamente certificados. La presentación puede ser de manera personal, envío por correo postal certificado y/o mediante apoderado/a. El contenido de la presentación tiene carácter de declaración jurada e implica el conocimiento y aceptación, por parte del/de la postulante de las condiciones fijadas en el concurso. Cualquier inexactitud en los datos registrados por el/la postulante en el trámite de inscripción dará lugar a su exclusión del concurso público. La participación en el concurso implica la obligación para los/las interesados/as de informarse sobre las alternativas del procedimiento en la página web de la Comisión.

Se rechazarán in limine a las inscripciones de las personas:

a) que no cumplan con los recaudos exigidos en el presente reglamento de procedimiento ni las que correspondan a postulantes que a la fecha de la inscripción no reúnan los requisitos previstos en los incisos a) y b) del artículo 50 de la ley 26.061;

b) que al momento tengan condena penal firme por delito doloso y no hayan transcurrido los plazos de caducidad fijados en el artículo 51 del Código Penal;

c) que al momento se encuentren inhabilitadas para ejercer cargos públicos, y;

d) que al momento hayan sido condenadas por delitos contemplados en el Título XI del Libro Segundo del Código Penal.